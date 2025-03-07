Чем завтракать в пост: 7 самых вкусных рецептов для Великого поста 2025 года Елена ГалицкаяС наступлением Великого поста, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, перед многими встает вопрос о разнообразии и вкусе постного рациона.
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