Чем завтракать в пост: 7 самых вкусных рецептов для Великого поста 2025 года Елена ГалицкаяС наступлением Великого поста, который в 2025 году продлится с 3 марта по 19 апреля, перед многими встает вопрос о разнообразии и вкусе постного рациона.