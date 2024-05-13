Саудовская Аравия анонсировала строительство района с крупнейшей пристанью для суперъяхт 

Проект района Jaumur / © NEOM В районе Jaumur построят два отеля на 350 номеров и гостиничных люксов, 1200 апартаментов и вилл с видом на море, а также различные развлекательные, спортивные и культурные объекты.
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