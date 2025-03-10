Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали 35-летнюю Ирину Кирееву из Симферополя.Как сообщает «Крымский СМЕРШ», женщина размещала в своём аккаунте материалы, содержащие призывы к приходу Вооружённых сил Украины (ВСУ), отрицала территориальную целостность России и распространяла нацистские песни.
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