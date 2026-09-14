В Казанском Кремле откроется выставка графики Веры Карасевой «Рождение света»

В Музее истории Благовещенского собора 16 сентября откроется выставка «Рождение света» – черно-белая графика казанской художницы Веры Карасевой, сообщили в пресс-службе Музея-заповедника «Казанский Кремль».
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