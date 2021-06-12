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Лапу первым подает: норвежские псы предъявляют счет Руалю Амундсену

Лапу первым подает: норвежские псы предъявляют счет Руалю Амундсену

Дебютный роман Ханса-Улава Тюволда написан от лица пса необозначенной породы (возможно, лосиной лайки) по кличке Шлепик, родившегося бракованным, купленного в свое время за полцены и переживающего на первых страницах книги смерть любимого хозяина.

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