Лапу первым подает: норвежские псы предъявляют счет Руалю Амундсену

Дебютный роман Ханса-Улава Тюволда написан от лица пса необозначенной породы (возможно, лосиной лайки) по кличке Шлепик, родившегося бракованным, купленного в свое время за полцены и переживающего на первых страницах книги смерть любимого хозяина.