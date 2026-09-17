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Сбербанк может получить часть проектов «Самолета»

Сбербанк, крупнейший кредитор группы «Самолет», может получить в управление часть бизнеса девелопера, рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке недвижимости.

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