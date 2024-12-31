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На деньги налогоплательщиков США русские кошки ходили по беговой дорожке

На деньги налогоплательщиков США русские кошки ходили по беговой дорожке

Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин рассказала о том что на деньги налогоплательщиков русские кошки ходили по беговой дорожке в рамках гранта Национального института здравоохранения США.

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