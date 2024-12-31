На деньги налогоплательщиков США русские кошки ходили по беговой дорожке

Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин рассказала о том что на деньги налогоплательщиков русские кошки ходили по беговой дорожке в рамках гранта Национального института здравоохранения США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии