Капитан СКА Никишин: «Не сравниваю себя с уровнем НХЛ»

Хоккеист заявил, что не знает, готов ли к переходу Защитник и капитан петербургского СКА Александр Никишин сообщил, что следит за матчами НХЛ, однако пока не уверен, что готов выступать в Северной Америке.
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