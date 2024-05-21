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Петербургский дневник

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Капитан СКА Никишин: «Не сравниваю себя с уровнем НХЛ»

Капитан СКА Никишин: «Не сравниваю себя с уровнем НХЛ»

Хоккеист заявил, что не знает, готов ли к переходу Защитник и капитан петербургского СКА Александр Никишин сообщил, что следит за матчами НХЛ, однако пока не уверен, что готов выступать в Северной Америке.

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