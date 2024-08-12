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Калужские новости

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БМВ в Калужской области врезался в столб и опрокинулся в кювет

БМВ в Калужской области врезался в столб и опрокинулся в кювет

Накануне, 11 августа, в четвертом часу дня,, на 7-м километре трассы Р-132 (Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) произошло ДТПНакануне, 11 августа, в четвертом часу дня,, на 7-м километре трассы Р-132 (Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) произошло ДТП.

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