БМВ в Калужской области врезался в столб и опрокинулся в кювет

Накануне, 11 августа, в четвертом часу дня,, на 7-м километре трассы Р-132 (Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) произошло ДТПНакануне, 11 августа, в четвертом часу дня,, на 7-м километре трассы Р-132 (Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) произошло ДТП.
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