В МИД РФ допустили проведение нового раунда переговоров с Украиной в Ватикане

Global Look Press/news.ru/Petrov Sergey Вероятность проведения нового раунда переговоров с Украиной в Ватикане есть, заявил "Известиям" посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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