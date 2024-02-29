Россия отомстила Канаде за санкции. Трюдо "схватился за голову" - Sohu

Россия нарастила экспорт товаров в Китай. И это ощутимо ударило по Канаде.Как пишет китайское издание Sohu, наращивание экспорта между Россией и Китаем заставило "схватиться за голову" канадского премьера Джастина Трюдо, а Россия таким образом отомстила Канаде за санкции, критику и враждебность.