Россия отомстила Канаде за санкции. Трюдо "схватился за голову" - Sohu

Россия нарастила экспорт товаров в Китай. И это ощутимо ударило по Канаде.Как пишет китайское издание Sohu, наращивание экспорта между Россией и Китаем заставило "схватиться за голову" канадского премьера Джастина Трюдо, а Россия таким образом отомстила Канаде за санкции, критику и враждебность.
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