Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Пулково ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Telegram-канал представителя Росавиации, пресс-секретаря ФАВТ Артёма Кореняко.
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