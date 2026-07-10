Финский залив под прицелом: Хельсинки допустил блокаду, Москва предупреждает о последствиях Юлия ЧелкановаМинистр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о возможности перекрытия Финского залива для гражданского судоходства и полетов из-за угрозы украинских беспилотников, которые могут сбиться с курса.