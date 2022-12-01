Должны ли требовать бумажный полис ОМС в поликлинике: в силу вступили новые правила

С 1 декабря в России полисы ОМС будут только электронными. Означает ли это, что бумажный полис теперь носить с собой не нужно? Или же он всё так же необходим? фото: IStockphoto Отказ от бумажных полисовПолис ОМС (обязательного медицинского страхования) по закону с 1 декабря можно не носить с собой в поликлинику — он будет действительным и в электронном виде, при предъявлении паспорта.