Какой сегодня праздник: 3 декабря – День юриста

День юриста отмечается в России ежегодно, эта памятная дата – официальный праздник. Юрист – это специалист, работающий с законами и их трактовкой, помогающий урегулировать правоотношения между субъектами, и детально разбирающийся в законодательстве.
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