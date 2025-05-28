Спикер ЗСНО Люлин: «Главная задача – помочь ребятам с фронта вернуться в мирную жизнь»

АРЗАМАС, 28 мая, ФедералПресс. Накануне в Арзамасе прошло совместное заседание Ассоциации представительных органов муниципальных образований при ЗСНО и Ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской области».
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