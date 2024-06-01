Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год

Первую версию Цифрового кодекса могут представить уже через год, в середине 2025 года. Он должен стать сводом всего законодательного регулирования, которое касается вопросов цифровизации, развития, использования цифровых технологий, защиты данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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