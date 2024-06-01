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Русская весна

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Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год

Первая версия Цифрового кодекса может появиться уже через год

Первую версию Цифрового кодекса могут представить уже через год, в середине 2025 года. Он должен стать сводом всего законодательного регулирования, которое касается вопросов цифровизации, развития, использования цифровых технологий, защиты данных.

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