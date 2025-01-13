Захарова ответила на отказ МИД Молдавии Попшоя комментировать её заявления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, который отметил, что не видит смысла реагировать на ее заявления, считая их элементом пропаганды.
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