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Захарова ответила на отказ МИД Молдавии Попшоя комментировать её заявления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала заявление министра иностранных дел Молдавии Михая Попшоя, который отметил, что не видит смысла реагировать на ее заявления, считая их элементом пропаганды.

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