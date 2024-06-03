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В Киеве поражён важный военный объект: Украинские власти скрывают подробности недавнего удара по столице

В Киеве поражён важный военный объект: Украинские власти скрывают подробности недавнего удара по столице

Фото: Коллаж ИА НовороссияСегодня 21K прочитали Накануне по одному из центральных районов Киева был нанесён удар ракетами "Искандер".

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