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Раскрыты новые подробности подрыва моста под Брянском

Раскрыты новые подробности подрыва моста под Брянском

Предварительно, четыре взрывных устройства установили неизвестные перед взрывом в Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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