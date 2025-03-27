Банки объяснили, почему стали снижать ставки по рыночной ипотеке

Банки назвали причины, по которым началось снижение ставок по рыночной ипотеке, пишет Forbes. Первой из них стало снижение доходности 10-летних ОФЗ, которая служит для банков основным индикатором стоимости рыночной ипотеки.
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