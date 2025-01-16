Дома на пяти рязанских улиц остались без воды 16 января

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: улица 1-я Прудная, дома №№ 1/2, 2а, 2б, 2в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «Кирпичник», 14/10, 16, 16а, 18 а, 20 корпус 1, 20б, 21, 22, 23, 23 с/т «Кирпичник» дома №№ 9, 24, 24а; улица 2-я Прудная, дома №№ 2, 11, 13; улица Связи, дома №№ 2г, 5/4, 7, 8/2, 9, 10, 10 корпус 1, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 29; Соколовская 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 2а, 2б, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3б, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5а, 6, 6 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 8, 9, 9а, 12/5, 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Куйбышевское шоссе, дома №№ 36-51, .