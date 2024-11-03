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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франко Колапинто: «Сегодня все складывалось не в пользу «Уильямса»

Пилот «Уильямса» дважды разбил болид на Гран-при Сан-Паулу – оба раза в воскресенье: во время основной квалификации (ее перенесли с субботы из-за сильных дождей) и гонки.

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