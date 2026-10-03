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MVP-2026 финала CBA Брэндон Гудвин продолжит выступление за «Шанхай»

Действующие чемпионы Китая « Шаркс » подтвердили свою заявку на защиту титула. Команда сохранила в составе MVP финала прошлого сезона 31-летнего защитника Брэндона Гудвина .

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