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Лукашенко потребовал от учёных «мужиков» результат по «обнулению беспилотников», а не «сказки и обещания»

Лукашенко потребовал от учёных «мужиков» результат по «обнулению беспилотников», а не «сказки и обещания»

Белоруссии в деле безопасности страны требуются конкретные результаты от деятельности учёного сообщества, а не сказки и обещания.

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