The Times: Умные авиабомбы РФ с УМПК, представляют смертельную опасность для Киева

В Россия модернизировали авиабомбы советской империи, которых на складах скопилось немеряное количество, приделали к ним модули планирования и коррекции и они стали крылатыми ракетами, причем не сбиваемыми ЗРК ВСУ, пишет The Times.
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