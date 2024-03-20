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РИАП "АПРАЛ" МТ

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The Times: Умные авиабомбы РФ с УМПК, представляют смертельную опасность для Киева

The Times: Умные авиабомбы РФ с УМПК, представляют смертельную опасность для Киева

В Россия модернизировали авиабомбы советской империи, которых на складах скопилось немеряное количество, приделали к ним модули планирования и коррекции и они стали крылатыми ракетами, причем не сбиваемыми ЗРК ВСУ, пишет The Times.

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