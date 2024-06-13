Новосибирскому прокурору Бучману присвоили чин, равный генеральскому званию

Указом президента Александр Бучман получил чин, соответствующий званию генерал-лейтенанта. Прокурору Новосибирской области Александру Бучману присвоен классный чин государственного советника юстиции 2 класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта или вице-адмирала.
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