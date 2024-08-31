«ЛУКОЙЛ» сообщил о росте продаж нефти Таковы итоги первого полугодия 2024 года. Рост объема продаж привел к увеличению чистой прибыли, которая составила $6,4 млрд.
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«ЛУКОЙЛ» сообщил о росте продаж нефти Таковы итоги первого полугодия 2024 года. Рост объема продаж привел к увеличению чистой прибыли, которая составила $6,4 млрд.
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