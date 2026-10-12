ОМОН уничтожил две мины времен ВОВ в Крымском районе

Боеприпасы нашли при прокладке газопровода в лесу у села Верхний Адагум, после чего взрывотехники вывезли 82-мм миномётную мину и немецкую выпрыгивающую мину S-Mine в карьер и ликвидировали их с соблюдением мер безопасности.