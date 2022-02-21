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Стихи для армии и об армии: творческий вечер провел с военнослужащими уссурийский поэт

Стихи для армии и об армии: творческий вечер провел с военнослужащими уссурийский поэт

В Уссурийске накануне дня защитника Отечества прошел творческий вечер Леонида Чернова. Поэт и художник встретился в библиотеке Дома офицеров Российской армии с военнослужащими одной из частей округа, чтобы прочесть им свои стихи и армейские басни, рассказать о подвиге ребят, державших в 1943 году безымянную высоту под маленьким городом Ржевом.

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