В Ростове зарплаты выросли на 16%: стоматологи получают до 435 тысяч

В Ростове зафиксирован рост средней заработной платы жителей почти на 16 процентов. Согласно данным мониторинга рынка труда донской столицы, в период с июня по июль средний доход увеличился с 77,4 тысячи до 89,5 тысячи рублей.
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