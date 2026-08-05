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Минобороны: Атакованы 5 сухогрузов и уничтожены БЭКи врага в Черном море (ВИДЕО)

Минобороны: Атакованы 5 сухогрузов и уничтожены БЭКи врага в Черном море (ВИДЕО)

Атакованы 5 сухогрузов и уничтожены БЭКи врага в Черном море, сообщили в  Минобороны России. «Герань-4 Сикер» нанесли ударов ещё по пяти сухогрузам врага в районе Николаева и в Черноморской операционной зоне.

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