Минобороны: Атакованы 5 сухогрузов и уничтожены БЭКи врага в Черном море (ВИДЕО)

Атакованы 5 сухогрузов и уничтожены БЭКи врага в Черном море, сообщили в Минобороны России. «Герань-4 Сикер» нанесли ударов ещё по пяти сухогрузам врага в районе Николаева и в Черноморской операционной зоне.
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