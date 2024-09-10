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Совбез ООН по запросу России обсудит поставки Украине западного оружия

Совбез ООН по запросу России обсудит поставки Украине западного оружия

Россия инициировала заседание Совета безопасности ООН, на котором страны обсудят вопрос поставок западного оружия киевскому режиму.

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