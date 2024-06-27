Бастрыкин: при найме мигрантов нужно учитывать вопросы нацбезопасности

Работодателям необходимо учитывать вопросы национальной безопасности при найме мигрантов. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
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