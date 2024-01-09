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Песков не стал комментировать заявление о плохом обращении к добровольцам из Сербии

Песков не стал комментировать заявление о плохом обращении к добровольцам из Сербии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался прокомментировать распространенное видео, записанное членом команды президента РФ Владимира Путина и "Народного Фронта" серба Деяна Берича, в котором он заявил о плохом обращении командования одного из полков к добровольцам из Сербии.

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