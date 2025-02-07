Следователи рассказали о приготовлениях внучки экс-мэра Самары к убийству

Телеграм-канал СК России вечером 6 февраля сообщил о том, что внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова вела подготовку к убийству родственников и заранее приобрела канистры с химикатами и пластиковые емкости .
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