"С Россией Путина – невозможно": Бербок не выдержала и перешла на хамство после слов Трампа

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Царьград

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Комментарии
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Eduard
Германию не держат в семерке,а её вообще никто не слущает!
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22 час.
Eduard
Она хамка с детства.Боролась за экологию,а теперь снаряды передает.Как это с её экологическими принцыпами связано?
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22 час.
Eduard
Россия ещё подумает!
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22 час.
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