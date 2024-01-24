В Братске ищут потерпевших от строительной фирмы Еврострой

В Братске оперативники ищут жертв недобросовестной ремонтно-строительной фирмы ООО «Еврострой». Данная компания, в лице 32-летнего руководителя, обманула четырех человек, которые заплатили за услуги фирмы, но остались ни с чем.
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