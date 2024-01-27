Минобороны: рота БПЛА сформирована в составе группировки войск "Запад"

В составе группировки войск "Запад", которая принимает участие в специальной военной операции на Украине, сформирована рота беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые занимаются уничтожением вражеской бронетехники и живой силы.
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