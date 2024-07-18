© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ALEXANDR RYKHLYTSKY/Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии указал, что венгерское председательство в ЕС получало угрозы от руководства Евросоюза после мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана.
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