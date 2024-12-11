Белорусский садик: чем ближе шакалы, тем толще «Орешник»

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Эпиграф: после пересечения подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник» государственной границы Республики Беларусь он автоматически переименовывается в «Картошник» (дурацкая шутка) На том шутеечки прикрутим, займёмся делами важными.
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