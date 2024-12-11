Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Так это что, Зелебобик УКРАИНУ РАСПРОДАВАТЬ НАЧАЛ?!!«Кидок» века: арм...
  • Алексей Тан
    Нерусь что ли??!.... Русский царь, Александр 2... Екатерина Великая... А сейчас, можно назвать... команду Мишустина!.Запад перестал во...
  • Валерий Фоменков
    Пример сильной, грамотной и профессиональной власти? Дабы не быть голословным.Запад перестал во...

Белорусский садик: чем ближе шакалы, тем толще «Орешник»

Белорусский садик: чем ближе шакалы, тем толще «Орешник»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Эпиграф: после пересечения подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник» государственной границы Республики Беларусь он автоматически переименовывается в «Картошник» (дурацкая шутка) На том шутеечки прикрутим, займёмся делами важными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх