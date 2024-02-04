США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене

США и Великобритания нанесли 15 авиаударов по объектам шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, сообщает телеканал Al MayadeenПо информации телеканала самолеты Соединенных Штатов и Великобритании совершили 11 налетов на провинцию Ходейда, а также четыре на провинцию Саада.
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