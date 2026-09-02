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Глава ВТБ Костин назвал «стрёмом» работу на удалёнке

Глава ВТБ Костин назвал «стрёмом» работу на удалёнке

Глава ВТБ Андрей Костин на сессии «Ставка на молодость: чему бизнес и власть могут научиться у зумеров?» в рамках Восточного экономического форума поучаствовал в опросе «норм или стрём».

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