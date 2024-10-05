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Эксперты выяснили, какой отдых идеален для россиян

Эксперты выяснили, какой отдых идеален для россиян

Стало известно, какой отдых российские туристы считают идеальным.     Эксперты сервиса «Авиасейлс» провели опрос среди 2064 пользователей онлайн-сервиса и обнаружили, что наиболее предпочтительный вариант отдыха – изучение новых мест и пребывание на пляже: 53% и 33% соответственно.

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