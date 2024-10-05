Эксперты выяснили, какой отдых идеален для россиян

Стало известно, какой отдых российские туристы считают идеальным. Эксперты сервиса «Авиасейлс» провели опрос среди 2064 пользователей онлайн-сервиса и обнаружили, что наиболее предпочтительный вариант отдыха – изучение новых мест и пребывание на пляже: 53% и 33% соответственно.
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