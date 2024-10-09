Дилерская сеть EXEED – лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2024»

Дилерская сеть EXEED победила в номинации «Лучшая дилерская сеть в премиальном сегменте» по версии рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2024» На сегодняшний день дилерская сеть EXEED насчитывает более 110 шоурумов в более чем 60 городах России.