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Дилерская сеть EXEED – лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2024»

Дилерская сеть EXEED победила в номинации «Лучшая дилерская сеть в премиальном сегменте» по версии рейтинга «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2024» На сегодняшний день дилерская сеть EXEED насчитывает более 110 шоурумов в более чем 60 городах России.

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