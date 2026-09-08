Что стоит за исторической победой АдГ

«Альтернатива для Германии» одержала важнейшую победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Для того чтобы назвать её полностью разгромной и получить возможность единолично сформировать земельное правительство, АдГ не хватило совсем немного — всего трёх мест в ландтаге.
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