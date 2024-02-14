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Теперь ученые знают, почему вымерли динозавры

Теперь ученые знают, почему вымерли динозавры

66 миллионов лет назад с Земли исчезли последние динозавры. Ученые все еще пытаются понять, почему. Но новые окаменелости абелизавров из Северной Африки позволяют предположить, что динозавры до самого конца оставались разнообразными.

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Есть выражение изстари&quot; вымрем, как динозавры одномоментно&quot;, так и было пожалуй. Откуда такое выражение пришло же нам.
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20 час.

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