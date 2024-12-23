На Украине признали провал проекта «Украинский легион»

Посол Украины в Польше Василий Боднар утверждает, что первое подразделение «Украинского легиона», сформированного из «добровольцев» — украинцев, проживающих на территории Польши и в других европейских государствах, якобы уже прибыло на Украину.
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