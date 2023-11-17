Пограничники Финляндии использовали газовые баллончики против мигрантов на границе с Россией

Пограничники Финляндии использовали газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших из России к финскому пограничному пункту Ниирала и пытавшихся прорваться через границу, сообщает Риа Новости со ссылкой на сюжет телеканал MTV3 .
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