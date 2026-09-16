Во Владимире закрасили 40 надписей с рекламой наркотиков

Во Владимире волонтеры закрасили свыше 40 надписей, рекламирующих запрещенные вещества. Рейд прошел в преддверии второго этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», который начнется 21 сентября.
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